Si algo tiene de especial el Gran Wyominges su particular forma de decir las cosas: no se calla nada y además de sincero lo hace con un espectacular sentido del humor.

Ahora, en la entrega dedicada a la Patria, del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM,contundentes sobre la política de España, mejor dicho sobre los espectáculos de las performances que se hacen en ésta.

Su afirmación es clara y es algo que además no entiende: "Me parece aberrante que se permita usar los himnos en actos políticos. Y esto es algo que sólo sucede en España. Tenía que haber un nivel de decencia". En el video podemos ver al completo su opinión no solo sobre esto sino también sobre la bandera de España de la que asegura que "no, que no es de todos, se ha secuestrado y si hay que pagar el rescate, que se pague y se devuelva la bandera al sentido que tenía".