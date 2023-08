Wyoming reflexiona sobre la muerte, en el capítulo Religión del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUdonde conocemos más al humorista que lleva 16 años al frente de El Intermedio, uno de los programas más longevos de la televisión.

Le cuenta al conductor de este programa que no es otro que su amigo, el escritor y director David Trueba, que una de las cosas que tenía el pueblo español era ese culto por la muerte tremendo, "tenía un punto de necrofilia que a mí no me gustaba nada", cuenta Wyoming.

Además -revela- que él nunca piensa en la muerte y que su relación con sus seres queridos que ya no están es -cuenta- extraña: "Como no siempre estoy en contacto permanente, para mí es como si estuvieran en Barcelona, pero hace mucho que no les llamo", le cuenta a Truebaen este video.