En este capítulo dedicado a la religión, del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM, Wyoming confiesa en un teatro de Madrid rodeado estudiantes universitarios y de su amigo y conductor del programa David Trueba sobre si le asusta o no envejecer.

Pero el presentador de El Intermedio asegura que no, que no le asusta nada envejecer y que está o se siente mejor ahora que cuando tenía 20 años. Porque -asegura- que por suerte, la salud le ha acompañado durante todo este tiempo. "Soy un privilegiado". Pero eso sí, confiesa que "lo único que me jode de la vida es que sea demasiado corta".

En cuanto a las operaciones de estética, da al 'play' del video para conocer su opinión sobre ello, no obstante, asegura que "hay que estar bien con la edad que uno tiene. Yo estoy ahora tan a gusto o más que cuando tenía 20 años", confiesa el humorista