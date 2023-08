En la última entrega del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM dedicada al sexo, Wyoming nos cuenta algunas historias sobre la educación sexual o sobre cuál fue la educación que recibió de niño en este ámbito. Cuenta el presentador de El Intermedio, casi al principio del capítulo, una de las anécdotas más divertidas -también insólita- que vivió cuando era niño en el pueblo.

Así se lo cuenta aDavid Truebaen una conversación que tienen en una terraza en las alturas de Madrid. "En el pueblo, los chiquillos nos íbamos todos juntos en círculo y nos la pelábamos a la vez, cosa que nunca había hecho en Madrid".

Él nunca había hecho eso, pero en el pueblo, la secuencia era así: "Te ibas con su primo que te llevaba con todos los niños a la cueva de Santa Quiteria (que era la cueva donde se apareció allí la Virgen) y de repente allí, todos sentados en círculo, comenzaron a pelársela. Yo no entendía nada", relata Wyoming.

Y es que "yo no lo había hecho nunca, era muy chiquitillo, tendría 7-8 años. Yo hacía como que hacía pero en verdad no me enteraba de nada", cuenta divertido Wyoming. En el video podemos ver al completo toda la anécdota y cómo lo cuenta.