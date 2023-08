José Miguel Monzón, conocido por todos como elGran Wyomingse confiesa con su amigo, el director de cine David Trueba, en el programa Usted está aquí, disponible en AtresPlayerPREMIUM sobre diversos aspectos de la vida: humor, sexo, religión... En este capítulo dedicado al humor, Wyoming confiesa cómo su particular humor le ha jugado, sobre todo de niño, malas pasadas.

En este video el presentador de El Intermedio, cuenta una anécdota de cuando su madre intentó que ingresara en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid: "Me preguntaron '¿dónde vives?', y yo respondí: "en mi casa". Tendría 6-7 años, intenté ser gracioso, pero les caí como el culo. Esto es algo que me ha pasado todo el tiempo. He hablado cuando no debía".

Es cierto que "a cambio te ganabas el cariño de los compañeros, había mucha solidaridad con el apaleado", asegura el presentador. Sin embargo, "en el colegio nunca he caído bien por aquello de no someterme demasiado a la autoridad. De hecho, alguna vez me han echado sin comerlo ni beberlo o me he encontrado expulsado de sitios sin saber por qué", cuenta. En el video podemos ver la confesión completa de Wyoming.