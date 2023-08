En el capítulo dedicado al sexo, que supone además la última entrega del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM que conduce el cineasta David Trueba y en el que conocemos más aspectos de la vida de Wyoming confiesa cómo vivió la primera vez que se masturbó.

Y lo hace en una conversación delante de uno de los cuadros más emblemáticos de Salvador Dalí que versa sobre el sexo y que se encuentra expuesto en el Museo del Prado: 'Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar'. "Eso (la masturbación) me produjo una crisis espiritual grande, porque el sexto mandamiento era complicado", confiesa Wyoming.

Cuenta el humorista que tenía que confesarse en el colegio una vez al mes o una vez por semana y "cuando me iba a confesar, incluso cuando no había hecho nada, ya metía la masturbación porque si no me parecía una confesión muy liviana".

Entonces -añade- "me tenía que inventar los pecados. Y cuando le decía al cura que me había tocado, ahí ya saltaba. Y siempre me preguntaba: ¿sólo o acompañado? Así que tuve que renunciar a una de las dos cosas y entre la masturbación y la palabra de Dios, elegí la primera", cuenta divertido.

