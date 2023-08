A la orilla del mar, en un chiringuito de Cádiz, El Gran Wyoming y David Trueba conversan, hablan y divagan acerca de la importancia de los bares en la sociedad española y en sus vidas, sobre todo, en la del presentador de El Intermedio. Pero, ¿son todos los bares iguales? ¿Todas las noches?. "¿Hay diferencia entre la noche de Madrid y el bar de Cádiz?", pregunta el cineasta al humorista, experto en ambos ambientes.

"La noche de Madrid está muy enfocada a salir de fiesta para pillar. Pero aquí, no. Las ganas de cachondeo... en pocos sitios es tan fácil divertirse. Es que no sabía explicarlo", teoriza el cómico, poniéndose serio. "Es el medio ambiente. Es el ecosistema de aquí. Este es un sitio muy especial. Es único en el planeta", afirma.

Wyoming lamenta que en verano lleguen auténticas hordas de turistas (entre los que él se incluye). "El pueblo desaparece". Pero al contrario que el resto, él casi no pisa la playa. "¿No te ves con un trikini aquí al sol, tostándote?", bromea Trueba. "Ahora tengo el culo carpeta y el hilo dental del tanga ya no me asienta", responde con gracia.