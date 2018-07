TELETUBERS | #STOPROÑA

Justo cuando todos creíamos que habíamos acabado con la peste en forma de e-mail, me llega un WhatsApp y veo lo que llevaba años dando por muerto, el fantasma más cutre y hortera que he visto en mi vida: los chistecitos con imágenes de bebés. ¿Es que acaso no tuvimos suficiente con Messenger, con los Powerpoints moralistas, con los chistes sin gracia de 200 párrafos? No dejemos que lo hortera apeste el WhatsApp. Por tí, por todos, #StopRoña.