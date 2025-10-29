El vestido con el que Ainhoa Arteta conquistó Nueva York y París deslumbra el plató de Tesoro o Cacharro

Ainhoa Arteta sorprende en Tesoro o Cacharro con una pieza cargada de historia y emoción: el vestido que lució cuando ganó el prestigioso concurso Metropolitan Opera National Council Auditions en Nueva York y el primer Operalia, The World Opera Competition, en París.

Ainhoa Arteta presenta el tesoro especial que ha traído al programa presentado pro Iñaki López: un vestido que le acompañó cuando ganó el concurso Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York y el primer Operalia, The World Opera Competition, que se hizo en París.

La soprano relata que adquirió la prenda en la elegante boutique de Elizabeth Arden, en la Quinta Avenida, un símbolo de sus inicios internacionales.

Las concursantes deberán decidir si este vestido icónico supera en valor a una imponente escultura de San Jorge. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver su reacción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.