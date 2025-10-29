Una colección de pines del Real Madrid por 50.000 euros sorprende en Tesoro o Cacharro: más de 2.000 piezas con historia

Alberto Díaz, el protagonista de la colección de más de 2.000 piezas del Real Madrid visita el plató de Tesoro o Cacharro y pone a prueba a las concursantes Jessica y Nuria: aquí puedes ver su reacción al perder 50.000 euros.

¿Cuál de todos los objetos de Tesoro o Cacharro tendrá un valor de 50.000 euros? A Jessica y Nuria les llama la atención una colección de pines.

"Se trata de una colección de más de 2.000 pins del Real Madrid, que va desde los años 40 hasta la actualidad. Antes se hacía un pin por cada partido que se disputaba", desvela Marc Flotats, experto en antigüedades, quien también muestra el certificado de garantía y autenticidad. "Siendo pins del Real Madrid, lo teníamos que haber escogido para ganar en el último minuto", bromea Nuria.

Para sorpresa de las concursantes, el coleccionista, Alberto Díaz, se encuentra entre el público del programa. "Alberto es como un moái de la Isla de Pascua, no os va a transmitir nada", ríe Iñaki López.

En este vídeo puedes ver la reacción de las concursantes y Ainhoa Arteta tras descubrir el valor real y ver que han perdido 50.000 euros.

