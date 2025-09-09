La sorpresa de los concursantes tras apostar a ciegas por el objeto secreto en 'Tesoro o cacharro'

Emoción, misterio y una gran apuesta a ciegas en la recta final del programa pone en riesgo uno de los premios gordos de los concursantes, Alberto y Alejandro, en el estreno de 'Tesoro o Cacharro'.

La tensión se dispara en la última ronda del concurso cuando los participantes deben enfrentarse a la prueba más arriesgada: adivinar el valor de un objeto secreto oculto bajo una sábana negra. La única pista que tienen se la dará su amigo Toni, quien, mientras ellos permanecen con los ojos tapados, debe describir el misterioso artículo y ayudarles a decidir si es un tesoro... o un simple cacharro.

"Será lo que sea, pero esto para mí no tiene ningún valor", lanza Toni, como veredicto tajante. Además, su descripción es poco esperanzadora:"Se parece a una prótesis, es redondo, no es de cristal, es transparente...".

La ayuda de Toni hace que Alberto y Alejandro apuesten por él como el artículo con menor valor: solo un euro. Tras la selección, La revelación no tarda en llegar: el misterioso objeto es un balón gástrico, lo que siembra la duda entre los concursantes. ¿Y si tiene más valor del que pensaban?

Con solo cuatro cifras posibles sobre la mesa —5.000, 3.000, 1.000 y 1 euro—, cada decisión cuenta. Puedes ver la decisión final en el vídeo sobre esta noticia y volver a a ver el programa de 'Tesoro o cacharro' al completo en atresplayer.com.