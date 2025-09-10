La reflexión viral de una madre sobre su falta de entusiasmo al jugar con sus hijos genera debate en Aruser@s: "¿Soy mala madre?"

Una madre, '@soyanapaolaflores' en tiktok, confiesa que "le caga jugar con sus hijos" y admite estar envidiosa de la niñera, quien sí disfruta de pasar tiempo con los pequeños: "Tengo otras responsabilidades y no puedo sentarme solo a jugar".

Hans Arús presenta la reflexión viral de una madre sobre "por qué no le gusta jugar con sus hijos". Un "problema" que le trae auténticos quebraderos de cabeza al ver cómo la niñera de los peques sí disfruta de pasar tiempo con ellos. "Me da envidia", asegura '@soyanapaolaflores', señalando que sus hijos preguntan por cuándo vendrá Tania a casa: "La aman".

"Si mi único trabajo en la vida sería estar con mis hijos y pasarlo bomba, sería buenísima, pero tengo otras responsabilidades y no puedo sentarme solamente a jugar y nada más", cuenta la madre. "¿Eso me hace mala madre?", pregunta a sus seguidores: "¿Me hace mala madre no querer jugar a Spiderman contra Venom 700 veces sabiendo que siempre va a ganar Spiderman?

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no está de acuerdo con la joven. "Puedes tener mucho trabajo y al mismo tiempo jugar, al igual que puedes no tener nada que hacer y que no te guste jugar", asegura el presentador del programa, señalando que "hay gente con más habilidad y gracia", independientemente de "lo ocupados que se encuentren". "Y no pasa nada, no eres peor persona", zanja.

"¡Asumamos que es un coñazo empujar el columpio de la criatura!", sentencia Patricia Benítez, mientras que para Angie Cárdenas "todo tiene su época". "Independientemente de la preferencia, hay gente que sabe y que prefiere jugar", insiste Alfonso Arús. Puedes ver el debate que se ha generado en el vídeo sobre estas líneas.