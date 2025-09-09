Ahora

Así se juega a 'Tesoro o cacharro', el nuevo concurso de Iñaki López con un premio de 50.000 euros

'Tesoro o cacharro', el programa presentado por Iñaki López en laSexta, es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante, ganar 50.000 euros.

Iñaki López presenta este nuevo concurso en laSexta llamado 'Tesoro y cacharro' en el que cada semana habrá 12 objetos en plató. Uno de estos objetos tendrá el valor de 50.000 euros, ese es el premio que se pondrán llevar los concursantes si saben descubrir de cuál se trata.

Este es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante. Al principio del concurso, los concursantes tienen 10 objetos, pero a lo largo del programa se unirán dos objetos más: el objeto del famoso que participe y el objeto secreto.

Además, a lo largo de tres rondas, los concursantes podrán llegar a ganar hasta 50.000 euros con la ayuda de tres comodines y del experto Marc Flotats, el coleccionista que va a dar la información de cada objeto.

