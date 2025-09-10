Así reacciona Máxima de Holanda cuando un chico la golpea por detrás

Máxima y Guillermo de Holanda han acudido a un centro educativo donde han posado con unos de jóvenes, que, ante la emoción del momento, se han empujando, dando sin querer a la reina.

En su visita a un centro educativo junto al rey Guillermo, Máxima de Holanda ha recibido un pequeño golpe en la cabeza. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el momento y la reacción de Máxima.

Como se puede ver en las imágenes, los reyes de los Países Bajos se sientan detrás de un grupo de jóvenes para posar con ellos cuando, de repente, Máxima recibe el golpe. Ante la emoción del momento el grupo empuja al joven que se encuentra detrás de Máxima, que pierde el equilibrio y da con la mano el tocado de la reina de Holanda.

La reina sonríe y se recoloca el tocado para la fotografía, dejando el momento como una anécdota más de la visita.