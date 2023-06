Lidia Torres es alérgica a la proteína a la leche de vaca y sufre cada año dos crisis anafilácticas "nunca por haber tomado un vaso de leche, sino por trazas" y siempre por comer fuera de casa. Junto a Alberto Chicote, visita algunos restaurantes, donde encuentra personal que no sabe que el pan o el chorizo puede contener leche y tiene que confiar en la palabra del hostelero.

Chicote también conversa con el chef Francis Paniego, que le explica cómo tuvo que adaptar el menú para una chica "alérgica a los frutos secos, todos, mostaza, harina de maíz, maicena, ajo, perejil, pimentón", detalla hasta llegar a 14 alergias graves.

"En muchísimos sitios donde presente un cuadro como este...", comienza Chicote, a lo que Paniego responde rotundo: "No le dan de comer". Sin embargo, hay muchos bares y restaurantes que no tienen en cuenta esta cuestión y afirman que no cuentan con tabla de alérgenos, no exigen formación e infravaloran multas y riesgos.

"Es como si para la población general un alimento contuviese un desinfectante o un matarratas", explica Beatriz Robles, técnica de seguridad alimentaria en la primera investigación alimentaria de la nueva temporada de '¿Te lo vas a comer?' que hoy estrena laSexta a las 22:30 horas.