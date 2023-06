laSexta estrena esta noche a las 22:30 horas la quinta temporada de ¿Te lo vas a comer?, en la que Alberto Chicotesorprende con nuevas denuncias e investigaciones que afectan de forma directa y diaria a los espectadores, en acciones tan cotidianas y habituales para todos como es ir a una boda o elegir un restaurante en función de las reseñas de la web. El programa de laSexta, uno de los formatos de mayor éxito de la cadena, ha logrado que los asuntos que han sacado a la luz hayan traspasado la pantalla incluso con trascendencia social en nuestro país.

El formato, producido por Atresmedia TV en colaboración con Cuarzo Producciones, pretende ir más allá en esta nueva edición. Analizará a fondo quiénes están detrás de las opiniones de los restaurantes escogidos por los consumidores (si son o no opiniones reales), valorando la calidad de los platos que componen los menús del día en los establecimientos de restauración de nuestro país e incluso poniendo el foco en si las empresas de cáterin que dan servicio a celebraciones como bodas y comuniones cuentan con los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Tras el recorrido de cuatro temporadas de gran éxito de audiencia, Alberto Chicote vuelve con nuevas entregas para descubrir ilegalidades, falta de control sanitario, alimentos tóxicos o directamente información falsa que supone, en muchos de los casos, un peligro de salud para los consumidores.

En esta primera entrega, Alergias alimentarias

Las alergias alimentarias han aumentado considerablemente en los últimos años. Solo en España hay 2 millones de personas alérgicas a algún alimento y se espera que en los próximos años haya cada vez más.

Una alergia alimentaria puede matar si la persona que la sufre entra en contacto con el alérgeno que se la produce. Los especialistas explican que, para un alérgico, un consumo mínimo del alimento prohibido puede desencadenar una anafilaxia, una grave reacción que pone en riesgo su vida.

Los datos indican que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves se dan cuando la persona come fuera de casa, por eso, durante la investigación, Chicote se plantea y responde a las siguientes preguntas: ¿por qué ocurre esto? ¿conoce los riesgos de una mala manipulación del alimento el personal de hostelería? ¿puede una persona alérgica comer en un restaurante de forma segura? ¿Está preparado el sector de la restauración para asumir el aumento de clientes alérgicos que se espera los próximos años sin poner riesgo su salud?

Desde el año 2014, la Ley obliga a los establecimientos a que declaren si sus platos llevan alguno de los 14 alérgenos más comunes, tienen que saber informar perfectamente al consumidor sobre estos alérgenos. El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones para establecimiento y lo que es peor, un importante peligro para las personas alérgicas.

Alberto Chicote descubre en este capítulo que todavía son muchos los locales que no cumplen la norma. Son bares y restaurantes que no saben informar qué alérgenos contienen sus platos o lo hacen de forma incorrecta. La investigación muestra que muchos de los que nos dan de comer tienen un gran desconocimiento sobre este tema y que las consecuencias pueden ser dramáticas. Pero, la desinformación, además, no es el único riesgo al que se enfrentan las personas alérgicas cuando comen fuera de casa. Tienen otro enemigo: la contaminación cruzada. Trazas microscópicas del alérgeno que pueden aparecer por una mala manipulación en cocina y que ponen en peligro su vida.

En este capítulo, el cocinero, no solo investiga las alergias alimentarias, también analiza las intolerancias, en qué se diferencian de una alergia y por qué hay cada vez más gente que cree ser intolerante a algún alimento.

Chicote, de la mano de un experto, descubre que, en muchos casos, ese diagnóstico no tiene validez ninguna y que alrededor de la moda de las intolerancias hay todo un negocio que obtiene beneficio económico.

Cuatro temporadas de grandes resultados de audiencia

'¿Te lo vas a comer?' ha conseguido un gran seguimiento de audiencia en sus cuatro anteriores temporadas, desde su comienzo en 2018. Tanto es así que el programa capitaneado por Alberto Chicote ha sido visto por una media de cerca de 1,3 millones de seguidores y un 8,9% de cuota a lo largo de su historia, consiguiendo cada semana más de 3,6 millones de espectadores únicos. Líder sobre su inmediato competidor, sobre el que logra una ventaja de cerca de +2 puntos, ha destacado siempre por su resultado en Target Comercial, donde anota un 11,1% y se sitúa como segunda opción absoluta de toda la televisión.