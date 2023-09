Alberto Chicote quiso entrevistar en 2019 a una empresa de catering que daba servicio a 42 colegios públicos en Las Palmas. En su investigación acerca de la alimentación que reciben los niños en los comedores escolares, el chef descubrió que los menús que ofertaban no cumplían con los criterios nutricionales marcados por la Consejería.

En una reunión que mantuvo con miembros del departamento de Salud Pública canario le aseguraron que había un exceso de fritos y salsas, a pesar de ser uno de los caterings que más comedores gestionan en la zona. Al llegar a las puertas de sus instalaciones y al no ser atendido por nadie cuando llamó al telefonillo, decidió probar por teléfono. "Lo lamento, pero nadie va a hacer declaraciones, lo siento", fue todo lo que le dijeron.

Poco después de colgar, un trabajador de la zona le increpó desde la distancia. "¡Me cago en tu puta madre!", vociferaba. "Las únicas palabras que he recibido de esta empresa aparte de que no van a hacer declaraciones son 'me cago en tu puta madre'. Bueno, por lo menos ya tenemos un trato más familiar", decía el presentador de ¿Te lo vas a comer? con sarcasmo.

La Policía no tardó en aparecer por la zona y el cocinero les explicó lo ocurrido. "Mediando entre ambas partes, se pueden quedar en la zona pero la empresa no quiere hablar con el programa, están en su derecho", decía el agente. "Pues qué rabia, la verdad", lamentaba Chicote.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019.