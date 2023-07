En 2018, Alberto Chicote y el equipo de '¿Te lo vas a comer?' viajaron hasta Huelva para visitar las casetas de las fiestas colombinas. El famoso chef hizo una parada en uno de los establecimientos para comprobar en qué condiciones trabajaban los alimentos y echó un vistazo a los productos que servían, en concreto, en uno de los más demandados por los clientes: las gambas.

A pesar de anunciar que el marisco es originario de Huelva, Chicote comprobó en el etiquetado que esto no siempre se cumplía, tal y como puede verse en el vídeo principal de esta noticia. "Esto, como es congelado, te puede venir de mil sitios", reconocía el responsable de la caseta antes de que el presentador se pusiera a investigar. "Comiendo gamba italiana en Huelva", decía con ironía (y cierta tristeza) Chicote.

El agua para descongelar las gambas no estaba precisamente limpia, destacaba. "Está como el Manzanares". "¿Aquí tenéis inspecciones de los veterinarios y todo esto?", preguntaba. Según el hostelero, las visitas eran frecuentes e incluso habían tenido una esa misma tarde. "¿Y no te dicen nada por descongelar el producto en un cacharro de agua con moscas y la madre que lo parió?", se sorprendía el chef. "No, porque estamos en una feria. Ellos te dan un poquito más de cuartel por eso. Si se metieran muy a fondo, no quedaban aquí ni los palos del alumbrado. Si nos ponemos 'tiquis miquis' con las casetas particulares, entonces nos cargamos la feria", respondía.

Pero para Chicote, lo más importante eran las personas que allí acudían a comer, unas 500 calculaba el responsable del local ambulante. Llegaban a vender entre 100 y 150 kilos solo de gambas. "Si las cosas no las cuidas igual te cargas a la gente que viene. Lo que me sorprende es que haya a alguien que le parezca bien".

