Alejandro Rey, chef del restaurante La Torre, ha logrado convertir el menú del día en alta cocina a precios asequibles. Y es que después de trabajar en restaurantes de mucho nivel, el hostelero decidió adentrarse en el mundo del menú diario. "Al principio me pasé al menú del día por el horario, y luego, cuando me metí, me atrajo la cantidad de platos que hacemos", explica Rey, que afirma que empezaron "por un menú de 9 euros y ahora está a 16 euros".

Arroz ibérico, salmorejo, lentejas con pulpo, setas, rabo de toro, callos a la madrileña, salmón asado, huevos fritos con jamón... son algunos de los platos que ofrecen en los menús, que suelen servir entre 100 ó 120 al día. "Son rentables", afirma el chef, que destaca que "lo que se busca es el volumen": "En un menú no te puedes permitir tener sobrante, por eso, viene bien la cocina de baja temperatura". "Siempre llenamos, tengo clientes que vienen todos los días", señala Alejandro Rey, que destaca que a su local va "gente de todo tipo": "Desde trabajos físicos que consumen muchas calorías, hasta gente que está sentada en una oficina".

"Intentamos que ese menú esté variado y sirva para todos", afirma el cocinero, que resalta que no cocinan "nada frito": "Nosotros huimos totalmente del frito, preferimos un salteado, baja temperatura...". "Creo que a la gente el menú del día le gusta", declara Rey, que, sin embargo, manda un mensaje: "Tenemos que olvidar cómo era el menú del frito y sopas aguadas y deberíamos evolucionar a este formato". "Todo lo hacemos en casa, aquí nunca se compra hecho", explica.