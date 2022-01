Alberto Chicote se acercó al Bar Gansa para conocer si era verdad una de las reseñas que había leído de ellos en Internet: "Horrible no, lo siguiente. Si lo que queréis es probar comida española, huid de este sitio. No he probado peores patatas bravas en mi vida".

¿Qué crees que puede pasar si a Chicote le dicen que huya de un restaurante mientras graba un programa? Exacto. Allá que fue.

Tras mirar la carta, el presentador de Te lo vas a comer decidió pedir croquetas, tortilla de patatas, pisto y, por supuesto, patatas bravas.

Para sorpresa de Chicote, los platos le parecieron buenos, pero la salsa de las patatas bravas le hizo repetir lo que decía aquel usuario en la reseña. El chef del restaurante sale a saludar a Chicote y le desveló al fin en este vídeo la 'receta secreta'...

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de Te lo vas a comer. Este vídeo pertenece a un programa de una temporada pasada.