Alberto Chicote charló con Blanca Olivan, endocrina del Hospital Universitario Puerta de Hierro para saber por qué el escolar negro, conocido como paz mantequilla, puede sentar mal. Una de las razones es su alto contenido en grasas que el cuerpo humano no puede digerir. "Puedo producir en algunas personas, que no en todas, trastornos gastrointestinales que no lo producen otros peces", explicó Olivan, que destacó que se produce una "diarrea característica".

"Un poco similar al líquido de las latas de mejillones", detalló la experta, que explicó que lo que hay que hacer es "retirar la piel del pescado y la grasa visible, procurar no consumirlo de forma cruda, sino cocinado". Además, una vez cocinado, "el líquido sobrante no se debe cocinar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2018, que se ha reemitido en laSexta este jueves.