"Tengo una tía en Alcalá y te puedes ir a buscarla. De este tema no tengo que hablar con nadie". Así reaccionaba la propietaria de Ecovera, una empresa que comercializa huevos ecológicos, cuando Alberto Chicote le preguntaba sobre una investigación de sus productos.

El organismo regulador de la autonomía abrió una investigación a esta empresa por una partida de huevos ecológicos de la que no pudieron mostrar su trazabilidad y se suspendió cautelarmente su certificado ecológico, según explicó la Junta de Extremadura a ¿Te lo vas a comer?

Al preguntar a su propietaria por esta causa, esta estallaba contra el conductor del programa, asegurando que esta información era falsa. "No entiendo de qué me estás hablando, no tiene nada que ver con nosotros", le decía durante una llamada que recordamos en el vídeo que acompaña a estas líneas.

(*) Estamos recuperando los mejores momentos de Te lo vas a comer. Este vídeo pertenece a un programa de una temporada pasada.