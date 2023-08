El programa ¿Te lo vas a comer? reflejó en 2018 el testimonio de los familiares de una anciana ingresada en una residencia privada que murió por deshidratación. Juan y Lucía, esposo e hija de la víctima, se reunieron con Alberto Chicote en Castellanos de Moriscos (Salamanca), localidad donde se encuentra el centro.

"Mi mujer tenía que estar noche y día ingresada, tenía Alzheimer", relató Juan, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Su cabeza era lo único que no funcionaba, pero su salud era de hierro. Había perdido el lenguaje pero comía sola, masticaba sola, solo necesitaba que le dieran de comer", recordó Lucía. Los familiares rememoraron cómo la mujer entró en coma el 28 de marzo.

Sin embargo, semanas más tarde, "la encontraron una mañana inconsciente en la cama (...) Entró en el hospital deshidratada". "El médico más que preguntarme, me reprochó: '¿Cuántos días lleva esta señora sin comer?'", expuso Lucía, visiblemente emocionada. "Cuando pude reaccionar le conté que mi madre estaba en una residencia y no podía decirle cuánto tiempo llevaba sin comer ni beber, y me dijo: 'Esta señora está como está por el estado de deshidratación'", explicó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.