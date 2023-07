Alberto Chicote se desplazó con Te lo vas a comer al restaurante 'El bocata', que ofrece menús a solo 3,50 euros, para conocer de primera mano "qué es lo que se da para que salgan rentables esos precios". Así, habló con su dueño, Carlos Moreno, quien aseguró que la clave está en "comprar cantidad y directamente a la fábrica", algo que no termino de convencer al chef, quien señaló que "eso ya lo hace mucha gente". " "No comprarán bien. Lo que hay que hacer es ir a la fábrica y negociar buenos precios pagando al contado al momento", defendió el empresario.

En este sentido, Moreno contó a Chicote que el día anterior habían vendido "354 menús" y que a su negocio va "gente de todos los sitos". "¿Te salen las cuentas?", preguntó de forma directa entonces el chef, tras lo que el hostelero aseguró que sí le salen, e indicó que tiene "máximo dos euros de coste del menú", por lo que le queda "un margen de un euro y medio".

"Si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,5, el coste del producto está por encima del 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio que se plantee. Además, tienes un coste de personal y no está precisamente barato, más gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado", manifestó entonces el conductor de Te lo vas a comer, quien defendió que con un coste de dos euros por menú, no debería "poder vender por debajo de los seis" para obtener beneficios, ya que, además, hay que pagar "el seguro, la luz y el personal".

Así, Chicote afirmó que "tiene que haber algo raro para que salga rentable", tras lo que el hostelero insistió en que lo consigue "abaratando por todos los lados": "Aquí trabajan seis personas y sobra, y es autoservicio". "Esta es la hostelería que va a quedar", pronosticó el empresario, a lo que el chef le respondió: "Me niego a creer que todo se vaya a reducir a esto".