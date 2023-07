Alberto Chicote se adentra en la cocina de 'El bocata', el restaurante con el menú diario más barato de España. "¿Esto es todo lo que tienes en cocina?", pregunta alucinado el chef a Carlos Moreno, el dueño del local. "Sí, sobra, no hace falta más", afirma el hostelero, que explica que su truco principal para poder ofrecer el menú a 3,50 euros es abaratar costes por todos lados.

Chicote también visita junto al dueño el almacén del local, donde ve cómo se compran y conservan todos los productos: "Entiendo que trabajas todo congelado". "Como se os vaya la luz un día estáis muertos", destaca el chef, que pregunta al dueño si "la gente entiende que por un precio más barato hay una merma de calidad". "No, la gente se cree que es mierda, pero puedo demostrar que no es mierda, es lo que hay en el mercado", explica el hostelero.

"A mí esto me parece muy bien, pero hay un descenso de la calidad del producto", insiste Chicote a Carlos Moreno, que destaca que "ahí es donde está el truco de poder dar a esos precios". El hostelero defiende que "hay muchísimo margen en la hostelería", algo que no concuerda con Alberto Chicote, que responde: "Estoy de acuerdo cuando das determinado tipo de producto hay margen, pero cuando la calidad es diferente no hay tanto". "Intento echar las cuentas pero cuánto más las echo, no me salen", afirma rotundo el chef, que termina rotundo: "Yo no serviría esto en la vida".