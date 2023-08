En la temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote se adentró en el mundo del menú del día. Un menú característico español, que todo el mundo ha comido alguna vez y que cuyo precio en los últimos años ha subido. Para todos menos para Carlos Moreno, dueño del restaurante 'El Bocata', y que oferta el menú más barato de España. En concreto, el local da un menú diario por 3,50 euros, pero ¿le sale rentable?

Aunque el hostelero explica a Chicote que sí, al presentador no le salen las cuentas. Moreno asegura que "es muy sencillo" y que la clave está en "comprar cantidad directamente a la fábrica" para "negociar con ellos buenos precios". Además, ahorra en todo tipo de costes, como en el personal, ya que los clientes se tienen que servir ellos mismos. : "Si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,5, el coste del producto está por encima del 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio que se plantee. Además, tienes un coste de personal y no está precisamente barato, gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado. Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6. El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable", respondió rotundo Alberto Chicote. Puedes ver las explicaciones de Moreno y la respuesta completa de Chicote en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2023.