España es el país del mundo donde más bares hay por habitante. Todos deben cumplir con una exigente normativa en materia de higiene y de seguridad alimentaria. La peor pesadilla que le puede ocurrir a un restaurante es provocar una intoxicación.

Alberto Chicote va a escuchar la historia de unos chicos que se intoxicaron en un restaurante de Palma de Mallorca. No fueron los únicos, en total más de cien personas se intoxicaron después de comer en un restaurante. Es el caso de intoxicación más grave que ha habido en España en los últimos años. ¿Qué pasó? ¿qué falló para que ocurriera esto? ¿quién es el responsable? El cocinero busca respuestas en la isla. A partir de esta denuncia, Alberto Chicote se adentra en el mundo de las inspecciones y de los controles sanitarios que hay en los restaurantes.

Los inspectores de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas son los que tienen que vigilar que todo sea como tiene que ser, pero ¿son suficientes los controles que tienen que ver con la sanidad y la higiene en nuestro país?, ¿hay suficientes inspectores de sanidad para tanto establecimiento?, ¿quién es el responsable en caso de una intoxicación?

Cuando una persona entra en un restaurante a comer, no sabe cuándo fue la última vez que los inspectores de sanidad visitaron ese local. Y lo que es más importante, no saben si el resultado de esa inspección fue favorable o no. Los datos de los resultados de las inspecciones que pasan los locales que venden comida no son públicos. Es una de las peticiones que Alberto Chicote hará a lo largo de este programa.