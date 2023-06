El restaurante AQ figura en TripAdvisor en el puesto 18 de 623 restaurantes registrados en Tarragona. Hasta allí se desplaza Alberto Chicote, acompañado del equipo de ¿Te lo vas a comer? para conversar con el propietario del local, Quintín Quisac, sobre la conocida como "dictadura de las reseñas", el tema sobre el que versa esta entrega del programa.

Durante la investigación, su presentador ha descubierto "que con las reseñas, también se comercia". "Nosotros hemos recibido ofertas de compra de opiniones. Pues, no haces ni caso", comenta el dueño. Chicote sigue bastante sorprendido con la cantidad de mensajes que ha recibido pidiéndole una invitación para comer a cambio de un comentario positivo. "Eso fue lo que le comenté yo al instagramer que me comentó eso mismo", responde, para después enseñarle los mensajes.

Como no podía ser de otra manera, el término "colaboración" sale a relucir en las primeras líneas. "Suena como de coña", afirma Alberto. "Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y nos publicite no nos parece que sea ni necesario ni positivo. Vaya donde quiera, pague lo que le toca (como hacemos todos) y opine lo que quiera", respondió Quintín. "Si tú publicitas a alguien que come gratis, lo que va a hacer es atraer a más gente que quiera comer gratis", reflexiona.

Pero esta joven no fue, ni mucho menos, la única en intentarlo. Al siguiente mensaje que recibió de este tipo solo contestó con un "no, gracias", algo que pareció molestar y mucho a la otra persona, que le envío algunos audios bastante desagradables. "¿Tú sabes lo pegado (de moda) que estoy? Que te lleno el local cinco veces, me cago en la puta. Un poquito de educación (...) Cago en la puta, que te lleno ese local roñoso, seguro que tienes ratas".