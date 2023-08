El concepto de 'no sentirte turista' está cada vez más de moda a la hora de viajar y con la excusa de mostrar la cultura local han aparecido algunas actividades que se publicitan como 'experiencias para los turistas', como mostró Te lo vas a comer en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

Hay ocasiones en las que los visitantes, en lugar de ir a comer a un restaurante, optan por ir a casa de alguien que le ofrece ese servicio. Hay plataformas en Internet que ponen en contacto a los anfitriones con los viajeros.

Alberto Chicote reserva una comida en Barcelona para varias personas del equipo del programa. El menú es ensalada, paella de costilla, verduras y setas y de bebida sangría y agua. Cuesta 36 euros por persona.

Con cámara oculta, Te lo vas a comer se adentra en el domicilio del particular. Allí, el anfitrión asegura que la mayoría de personas que optan por el servicio son extranjeros. "Al principio ponía cigalas y mejillones y quité las cigalas y puse langostinos pelados [...] A veces me he quedado corto de caldo y en otras ocasiones me he pasado, pero el guiri, con un arroz pastoso, me ha dicho que estaba muy bueno", revela.

En términos económicos, indica que con un sistema así hay quien se saca un plus a final de mes "de 800 - 900 - 1.000 euros". No obstante, apunta que "hay quien se dedica de lleno a ello y se saca los 3.000 euros, 3.000 y pico". Además, sostiene que la plataforma se queda un 20% del importe.

Barcelona es la ciudad de España donde más se presta este servicio.El Gremi de Restauració de Barcelona ya ha alertado de los problemas que algo así está causando.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.