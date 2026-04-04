Escándalo en EEUU por la doble vida del marido de Kristi Noem: filtradas fotos suyas con grandes pechos y conversaciones sexuales con otras mujeres.

Los detalles El tabloide británico 'Daily Mail' ha publicado imágenes de Byron Noem vestido de mujer con enormes pechos hinchables y también conversaciones suyas subidas de tono con hasta tres mujeres, registrándose pagos a al menos una de ellas.

La vida de Kristi Noem ha cambiado drásticamente tras ser cesada como secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. por Donald Trump y la aparición de imágenes controvertidas de su marido, Byron Noem. El 'Daily Mail' publicó fotos de Byron vestido de mujer con pechos hinchables, y reveló conversaciones sexuales que mantenía con otras mujeres bajo el seudónimo "Jason Jackson". Estas mujeres compartían el fetiche de la 'bimboficación', una hiperfeminización exagerada. Byron no ha desmentido las acusaciones, solo negó comentarios sobre seguridad nacional. Una fuente cercana afirma que Kristi está devastada y pide privacidad en estos momentos.

La vida de Kristi Noem ha dado un vuelco enorme en el último mes. Primero, Donald Trump anunció su cese a principios de marzo como secretaria de Seguridad Nacional de EEUUy esta semana se han destapado una serie de imágenes en las que su marido Byron aparece vestido de mujer y con enormes pechos hinchables. También unas conversaciones sexuales que mantenía con hasta tres mujeres ajenas al matrimonio. Su imagen ha sido fusilada.

El tabloide británico 'Daily Mail' publicó esta semana la información con respecto al empresario Byron Noem, el hombre con el que la exsecretaria de Seguridad Nacional lleva casada 34 años y con el que tiene tres hijos en común, todos ya adultos.

Según recoge el citado medio, las mujeres como las que conversaba Noem tenían en común el fetiche de la 'bimboficación', una práctica vinculada con la hiperfeminización que conlleva una imagen deliberadamente exagerada y estereotipada de las características de la mujer, como unos implantes de mama que superan 3000 centímetros cúbicos de solución salina, es decir, por encima de lo que recomiendan los cirujanos plásticos.

Y precisamente así es como aparece el empresario en las imágenes en las que se puede apreciar completamente su rostro: vestido de mujer con ropa muy ceñida, enormes pechos hinchables y posiciones sensuales.

Pero eso no sería lo único, sino que también habría mantenido conversaciones subidas de tono con hasta tres mujeres. Para ello, Byron Noem habría utilizado el seudónimo de "Jason Jackson" y en las mismas se daban intercambios de todo tipo, desde charlas comunes a fotos picantes. "¿Cómo están tus tetas?", "¿Alguna vez te las aumentarías más?", "Me conviertes en una chica" o "¿Debería ponerme unos leggings?" son algunos de los mensajes que ha enviado.

Además, ese seudónimo de "Jason Jackson" también tenía una cuenta de PayPal en la que enviaba transferencias regulares, generalmente de entre 500 y 1.000 dólares, a al menos una de ellas.

Una información que no ha desmentido Byron Noem. El empresario se ha limitado a negar que haya realizado comentario alguno sobre la seguridad nacional del país, pero no ha hecho referencia a la existencia de las imágenes filtradas.

Por otro lado, una persona cercana a la exsecretaria ha desvelado al citado medio que "la señora Noem está devastada" puesto que "la familia quedó totalmente sorprendida" y "piden privacidad y oraciones en estos momentos".

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