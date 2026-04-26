Wyoming, sobre Trump: "Es un perfecto inútil que lo único que persigue es el lucro personal"

El presentador de 'El Intermedio' analiza la actualidad política internacional en laSexta Xplica y pone de manifiesto que "esta especie de locura colectiva de laminar a un país, bombardear cuando le da la gana..." nunca se había visto hasta ahora.

El Gran Wyoming tiene claro lo que piensa de Donald Trump. El presentador de 'El Intermedio' se sentaba este sábado en laSexta Xplica para analizar la actualidad nacional e internacional y no dudaba en cargar duramente contra el presidente de Estados Unidos. Todo ellos al ser preguntado por José Yélamo por la postura de perfil de Vox ante los movimientos de los estadounidenses.

"La actitud de política exterior de los estadounidenses ha sido siempre brutal. Ha sembrado de golpes de estado toda Latinoamérica, ha creado guerras allí donde le convenía, en Vietnam, en Camboya, en Corea... pero esta especia de locura colectiva desde la incapacidad mental no lo habíamos visto nunca", aseveraba el televisivo sin cortapisas.

"Esto de laminar a un país, bombardear donde la da la gana, fíjate en Venezuela...", agregaba en el sentido de que era algo novedoso. "Es todo una locura. Mientras tanto su familia se está forrando, están ganando miles de millones con estos negocios", afirmaba.

Así, Wyoming condenó enérgicamente que el PP, además de Vox, no haya condenado la actitud del presidente estadounidense. "El PP no ha dicho ni una sola palabra sobre este tema. Al principio dijeron que Pedro Sánchez estaba completamente al margen de la realidad internacional, que era un ser maginado pegado, poco menos, a los integristas y al Estado Islámico. Ahora que parece que la comunidad internacional está de su lado callan", señalaba.

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