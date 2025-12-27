Wyoming, sobre González Amador: "Si no fuera el novio de Ayuso, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía o habría ido a la cárcel"

El presentador de El Intermedio defendió que "el novio de Ayuso no puede robar y la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede vivir en un piso comprado con dinero robado, presuntamente".

Wyoming habló en una entrevista con José Yélamo en noviembre sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, e ironizó con que "es una víctima", pero "no de sus fechorías, sino de las consecuencias que tienen", apostilló. ""Fíjate lo pardillo que es el hombre que factura 'x 'cantidad un año, paga lo que corresponde y al año siguiente factura muchísimo más y decide no pagar. ¿Y qué hacía? Fabricar facturas falsas", señaló el presentador al respecto.

Además, Wyoming destacó que "tampoco es que disimule mucho", ya que, subrayó, "lo primero que se compra" el novio de Ayuso "es un Maserati y no un Ford Fiesta, y ahora se asusta de las consecuencias que tiene todo esto".

Por otro lado, el presentador opinó que si González Amador "no fuera el novio de Ayuso, le habrían metido a un paquete, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía o habría ido a la cárcel, como han ido todos a lo que les han pillado en esto". "Tiene una barrera protectora brutal, que es un elenco del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que están dando la cara por un ciudadano particular", criticó, tras lo que defendió que "el novio de Ayuso no puede robar y la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede vivir en un piso comprado con dinero robado, presuntamente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

