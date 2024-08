El Gran Wyoming se sentó con José Yélamo para hablar sobre la aparición de la nueva ultraderecha tras las elecciones europeas que se celebraron el pasado 9 de junio. "Yo no estoy de acuerdo en que hay una derecha de la derecha de la derecha. Hay una única derecha", defendió, ya que, "todos estaban en el PP".

Además, desveló que hubo personas, que actualmente forman parte de Vox, que le confesaron no ser "los más talibanes de la derecha" que estaban en el Partido Popular. "A mí me ha dicho gente de Vox que eran 'los moderados' cuando estaban en el partido. Decían que no eran los más talibanes de la derecha cuando estaban en el PP", confesó El Gran Wyoming a José Yélamo en esta entrevista, que puedes ver sobre estas líneas.

(*) LaSexta está recuperando los mejores momentos de esta temporada de laSexta Xplica.