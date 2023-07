Wyoming señaló en laSexta Xplica que él "no es periodista", aunque ha recibido llamadas "para comer con políticos" y "siempre" ha dicho que no. "No quiero, porque comes con un periodista, y es un ser humano; perdón, quería decir con un político", expresó el presentador de El Intermedio, quien tuvo un lapsus que José Yélamo aprovechó para bromear y decir que "algunos periodistas" también lo son.

"Enhorabuena", le respondió entonces Wyoming, que reflexionó sobre cómo ha cambiado la profesión periodística: "Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa Quintana, así que la profesión está donde está".

Así, el presentador subrayó que "si comes con un político y te puedes hacer amigo, y ya no hablas igual de él". "Eso pasa, porque todos tenemos un corazoncito y ves el otro lado", manifestó, tras lo que explicó por qué no le gusta que vayan políticos a su programa. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.