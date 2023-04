El programa laSexta Xplica abordó la noche del sábado un debate sobre la ley de vivienda y su repercusión entre diferentes grupos sociales tales como las personas jóvenes. Al plató acudieron varios invitados que expusieron sus historias personales. Es el caso de Pablo Delgado, médico interno residente de 25 años.

"He tenido la suerte de haber podido vivir con mis padres hasta ahora, y voy a seguir viviendo con ellos porque quiero hacer un colchón económico que me permita emanciparme", explicó Delgado, como puede observarse en el vídeo superior. No obstante, el joven quiso puntualizar que si bien él "ha tenido esa suerte", existen muchos otros que no cuentan con esas circusntancias.

Reflexionó, por otra parte, sobre el hecho de que las zonas más tensionadas se ubiquen en las ciudades a las que acude la gente joven, por lo que "todo se encarece y es más difícil alcanzar, ya que todo el mundo quiere lo mismo".