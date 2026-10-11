Víctor Gutiérrez (PSOE): "¿Terroristas en Sol? Es la enésima hiperventilación de Ayuso; empieza a ser patológico"

El socialista ha señalado que lo de la presidenta madrileña con el terrorismo es una cosa "patológica" porque no es la primera ocasión en la que hace alusión a ello.

Isabel Díaz Ayuso ha vinculado los acampados en Sol con el terrorismo. La presidenta madrileña ha querido saber si es cierto que "hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada", unas palabras a las que ha reaccionado Víctor Gutiérrez en laSexta Xplica.

"Las palabras de Ayuso son completamente incontestables y claras. Ha vinculado a todas esas personas con el terrorismo, es la enésima hiperventilación de la presidenta Ayuso. Además es gravísimo que lo haga banalizando un tema tan terrible como el terrorismo", ha señalado el socialista.

Para Gutiérrez, lo realizado por Ayuso es "quitarle hierro al asunto y más en un país como España que ha sufrido el terror de ETA": "Lo de Ayuso con el terrorismo empieza a ser una cosa patológica porque empieza a ver terrorismo por todas partes".

"No sé si recordáis cuando la gente se echó a las calles para protestar en la vuelta ciclista por la participación del equipo israelí también a toda esa gente que se echó a las calles habló de terrorismo", ha concluido.

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