Lo ha estado ensayando y se lo ha preparado a conciencia antes de la visita del rapero Arkano al programa de laSexta Noche. Verónica Sanz, presentadora del espacio, ha querido emular al artista, aunque sin improvisar.

El rap de Verónica Sanz ha pillado por sorpresa a Arkano que aunque reconoce que le ha gustado, avisa que "si lo tiene preparado ya no es 'freestyle'". "A ver, ¡claro que me lo he preparado! ¿Tú crees que yo voy a hacer esto improvisado, Arkano?"

En este vídeo de laSexta Noche podemos deleitarnos con los versos de esta improbable rapera, que parece no tener mucho futuro en el mundo del 'freestyle'. Aunque dicen que la intención es lo que cuenta.