Sonia Sánchez, en laSexta Xplica, expresó su opinión acerca de la situación que se está viviendo con Israel y del conflicto en cuestión que hay en Oriente Medio desde hace más de un año. "No se le puede pedir a un Estado democrático y soberano que no haga nada y que no defienda a su población", afirma.

Y argumenta: "Israel tiene a más de 60.000 personas desplazadas de su frontera norte porque un Estado soberano usó la parte sur de su territorio para atacarles".

"Uno que además planteó que iba a unir un nuevo frente de guerra y que no ha cesado de disparar cohetes, munición anticarros... Todo tipo de ataques", sentencia.