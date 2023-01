En España, una de cada dos personas tiene sobrepeso, según la OCDE, sin embargo, en las redes sociales solo aparecen cuerpos que parecen esculturas griegas, tal y como ha indicado el Señor Xpliquez en laSexta Xplica, donde se ha planteado cómo es imposible que no nazcan inseguridades.

"El caso es que me he propuesto recuperar la línea y ya tengo el plan preparado. En el súper solo voy a comprar cosas saludables. Todo eso que engorda no me lo voy a quitar, simplemente voy a buscar que sea light, sin azúcares o con fibra", ha indicado Xpliquez, que ha asegurado que en el último año uno de cada cinco españoles ha probado alguna dieta.