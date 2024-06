María José Márquez, trabajadora precaria, contó en laSexta Xplica que no llega "a final de mes" porque tiene "1.000 cosas que pagar". "No es que no llegue a fin de mes porque me lo gaste todo en comida, porque yo vivo con mi madre", expresó la mujer, quien tuvo que volver a vivir con su madre hace ocho meses porque no podía hacer frente a todos los gastos que tiene.

"Yo el paro lo estoy compaginando con un contrato a jornada parcial, y se me va en pagar más de lo que cobro", lamentó María Jesús, quien indicó que tiene una media de "1.300 euros gastos todos los meses", mientras que tiene "entre 1.400 y 1.500 euros de ingresos, dependiendo de las horas que trabaje".

En otro momento del programa, la mujer relató que "cuando estaba independizada", tuvo que "recurrir a créditos y tarjetas 'revolving'". "Aunque volví a casa de mi madre, todo eso lo sigo pagando. Tú vas pagando, pero las tarjetas 'revolving' las sigues cogiendo, porque estás pagando, pero el dinero te hace falta", confesó la trabajadora precaria, quien expresó que su situación es "un agujero en el que te vas metiendo, y no sabes cómo vas a salir".