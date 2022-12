Conchita es una maestra jubilada y ha relatado en laSexta Xplica lo que sucedió con su pensión. En concreto, por qué cuando fue a interesarse por la jubilación que le correspondía una vez se retirase se enteró de que no tenía derecho a la misma.

"Soy maestra y estuve trabajando bastantes años hasta que por circunstancias familiares lo dejé", ha explicado la mujer. "Trabajaba en un colegio privado. Estaba muy a gusto con mis chicas, me pagaban todos los meses en un sobre y yo, tranquilamente, dejé que la vida corriera así", ha señalado.

El problema vino cunado se quiso jubilar. "Fui a buscar mi vida laboral... y no habían cotizado un duro. Me quedé sin nada. Menos mal que mi marido tiene una pensión digna y no me ha faltado de nada", ha criticado, después de una vida trabajando. Puedes ver el vídeo completo en el vídeo principal de esta información.