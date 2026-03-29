Tesh Sidi: "El PP ha sido torpe, menos mal que no los hemos tenido ni con la guerra de Ucrania ni con el genocidio en Palestina"

La portavoz de Más Madrid habló en laSexta Xplica sobre las medidas del pack anticrisis y afirmó que ha estado presente y que conoce las negociaciones desde dentro al participar en el Congreso de los Diputados.

Tesh Sidi, diputada y portavoz de Más Madrid en el Congreso, estuvo este sábado en laSexta Xplicaanalizando la situación del Gobierno y del país tras la escalada bélica en Oriente Medio, que comenzó hace un mes con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En cuanto a las medidas del pack anticrisis, afirmó que ha estado presente y que conoce las negociaciones desde dentro al participar en el Congreso de los Diputados, por lo que asegura que "el Partido Popular ha sido muy torpe".

"Menos mal que no los hemos tenido en el Gobierno en los últimos ocho años, tanto en la invasión de Ucrania, como también en esta guerra, o en el genocidio de Palestina", expuso la diputada durante el programa.

Así, dice que el secretario general del PP, Miguel Tellado, "inició la semana diciendo, 'menos mal que habéis incluido nuestras medidas en el Real Decreto'. Entonces, ¿cómo ha sido tan torpe de no coger ese hueso? y decir, es una medida nuestra", añade.

"El Real Decreto llevaba 80 medidas. Había medidas progresistas, efectivamente, de un modelo de país energéticamente descentralizado, una tercera descentralización del Estado en cuanto a programa energético y programa de esas renovables que nos están salvando", explica Sidi.

Es por ello que define a España como "la isla energética de Europa". "¿Cómo puede ser tan torpe un Partido Popular que empezó la semana diciendo, este Real Decreto tiene medidas nuestras y al día siguiente cambia de discurso y se lo roba a Junts?", se preguntó de nuevo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.