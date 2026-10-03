Tesh Sidi: "Si la derecha es incapaz de votar 'sí' a un Real Decreto básico, ¿qué están haciendo?"

Sidi ha cuestionado el modelo de la oposición y ha reclamado que PP, Vox y Junts expliquen qué alternativas plantean para hacer frente al problema de la vivienda.

La portavoz de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi ha defendido en laSexta Xplica las medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno y ha cargado contra el rechazo de los decretos en el Congreso. Sidi ha cuestionado el modelo de la oposición y ha reclamado que PP, Vox y Junts expliquen qué alternativas plantean para hacer frente al problema de la vivienda.

"Si un Real Decreto básico de medidas súper básicas que no interviene en el mercado, que no ataca tampoco a los fondos buitre, pero congela los alquileres, impide los desahucios y ataja el problema de los pisos turísticos y de temporada, las derechas y la derecha catalana son incapaces de votar que sí, ¿qué están haciendo?", ha planteado.

Sidi ha repasado durante su intervención las distintas iniciativas relacionadas con vivienda que se han llevado al Congreso durante esta legislatura. Ha recordado que una propuesta para abordar el alquiler de temporada, las habitaciones y los pisos turísticos lleva, según ha señalado, tres años bloqueada en la Comisión de Vivienda.

También se ha referido al decreto del escudo social que se votó en enero y que incluía la revalorización de las pensiones y una moratoria de los desahucios. Según Sidi, PP, Vox y Junts votaron en contra de aquel texto, tras lo que el Gobierno volvió a presentar las medidas sin la parte relativa a los desahucios y a la prórroga de los alquileres; "¿PP, Vox y Junts están a favor de que se desahucie a la gente y de que no se prorroguen los alquileres?", ha planteado la portavoz de Más Madrid.

En este sentido, ha criticado también el rechazo posterior a la propuesta para prorrogar durante dos años los contratos de alquiler manteniendo las mismas condiciones económicas. Sidi ha puesto además el foco en las negociaciones del Gobierno con Junts para intentar sacar adelante las medidas de vivienda. Según ha explicado, el Ejecutivo se sentó con la formación independentista para tratar de alcanzar un acuerdo y ha defendido que se incorporó una parte importante de sus propuestas al decreto.

Sidi ha terminado su intervención poniendo el foco en las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y, especialmente, en la gestión del PP en la Comunidad de Madrid: "Las comunidades autónomas tienen todas las competencias. ¿A ver qué está haciendo el PP gobernando en Madrid 30 años? Eso ha hecho el PP. Nada de nada. 30 años llevan gobernando", ha concluido.

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