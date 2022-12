Julia, de 64 años, es una mujer enferma de cáncer que vive con su hija y sus dos nietas. Todas ellas dependen de la pensión de viudedad de 420 euros que recibe Julia.

"Si enciendo la calefacción, no como, y prefiero comer", ha relatado la mujer en el programa laSexta Xplica, donde además ha expuesto que una de sus nietas es asmática. "Necesito calor porque estoy enferma de cáncer", ha desvelado.

Durante los últimos meses han usado mantas para calentarse, si bien reconocía que al haber cobrado "la paga extra" el último mes han podido comprar una estufa de gas.

Ante este duro testimonio, el presentador del programa, José Yélamo, preguntó a Julia si había solicitado alguna ayuda o incluso el bono térmico. "Lo solicité en su día, pero me lo denegaron porque me dijeron que no soy minusválida", aseguró la mujer.