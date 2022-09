La ministra Teresa Ribera ha respondido al líder de la oposición, Alberto Nuñez-Feijóo, que ha acusado al Gobierno de 'copiar' las medidas propuestas por el PP para bajar la factura de la luz, asegurando que existen contradicciones entre lo que el Gobierno afirmaba que podía hacer y lo que posteriormente ha hecho.

"Yo no veo ninguna propuesta original del Partido Popular. Parece ser que nos las van a hacer llegar quizás la semana que viene", ha aseverado la ministra, que ha asegurado que no han tenido ninguna propuesta que no sean las meramente fiscales en las que ya trabajaba el Gobierno. "Hay que acordarse de que el PP mucho dirá pero luego no vota a favor de esas medidas en el Gobierno. O vota en contra o se ha abstenido. Es contradictorio que digan que lo proponen y luego voten en contra", ha zanjado.

"Es un poco contradictorio decir: yo propongo una cosa, incluido que conviene ahorrar electricidad de los espacios públicos, bajar los termostatos y, sin embargo, tuvimos después el numerito de la señora Díaz Ayuso sin ningún pudor y el señor Feijóo callado hasta que se abstuvo en ese decreto ley", ha señalado la ministra.

"Tengo la impresión de que el señor Feijóo más que propuestas concretas lo que hace es un poco de teatrillo. El pasado viernes reivindicaba que abriéramos las centrales nucleares cerradas y no hay ninguna", ha añadido.

Por otro lado, Teresa Ribera ha dicho que los españoles, a las puertas de un invierno sin precedentes, "debemos estar preocupados, pero optimistas". Puedes ver estas declaraciones con más detalle en el vídeo bajo estas líneas.