El plató de laSexta Xplica vivió un tenso enfrentamiento entre Ignacio García, director general de la patronal de supermercados ASEDAS, y el economista Gonzalo Bernardos. El primero defendió que en España "tenemos una de las mejores cadenas alimentarias del mundo", unas palabras con las que no estaba de acuerdo Bernardos, quien le replicó: "¡Os estáis forrando!". "Me parece muy injusto que los agricultores se lleven sólo el 20% del producto. Me parece una injusticia bestial. Me entristece muchísimo", agregó el experto en Economía.

Por su parte, García siguió defendiendo su postura y alegó que "tenemos es una inflación provocada por costes, de la energía, de los carburantes y de las materias primas". "Enfrentándonos entre eslabones de la cadena estamos cometiendo el error de trasladar al consumidor que algo no funciona", aseguró el ejecutivo.

Bernardos volvió a responder, señalando que "no es explicable que el precio de los alimentos suba el 14,7 y las materias primas mundiales agrícolas el 5,5". Puedes ver el enfrentamiento en el vídeo que encontrarás sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.