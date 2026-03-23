El tenso debate entre Rita Maestre y Andrea Levy: "Somos la segunda fuerza de la oposición en Madrid frente a 40 años de gobiernos corruptos del PP"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y Levy protagonizaron en laSexta Xplica un tenso debate. "A nosotros nos votan, Rita", le llegó a decir Levy a Maestre, a lo que esta respondió, que a ellos también, recordándole que son la segunda fuerza de la oposición en Madrid.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y Andrea Levy protagonizaron un tenso debate en laSexta Xplica, después de que Levy criticase que el Gobierno no haya aprobado Presupuestos. "Presupuestos se han prorrogado en esta legislatura en la Comunidad de Madrid tres veces con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en Extremadura han ido a elecciones y ni Presupuestos ni gobierno", señaló Maestre, quien defendió que "no se acaba el mundo porque se sigue haciendo política" porque "se siguen aprobando leyes y ayudas". "Abre cada día el BOE y comprobarás que un gobierno puede funcionar sin Presupuestos", le dijo la portavoz de Más Madrid a la política del PP.

Sin embargo, Maestre defendió que "un gobierno tiene que presentar Presupuestos". "De hecho, nosotros hemos defendido que esa propuesta se haga y que las Cortes decidan, también porque creo que la política se tiene que hacer también en el Congreso de los Diputados", manifestó la política de Más Madrid, al tiempo que aseguró que su grupo presiona "para que eso suceda".

Así, Maestre apuntó que "cuando eso suceda, los distintos grupos parlamentarios se tendrán que posicionar". "Y ahí, las derechas españolas y catalanas que tan enfadadas estáis siempre, que tan distintas parecéis, tendréis que votar. Votasteis una y otra vez, siempre juntos, siempre contra los intereses de las grandes mayorías españolas y catalanas, porque eso es exactamente lo que hacéis una y otra vez con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional y con todas las políticas de ampliación de derechos", criticó.

"Yo quiero que esto llegue al Congreso para que cada uno se retrate, y Vox y el Partido Popular, que tan enfadados están con Junts, que no soportan a los señores de Puigdemont, hagan exactamente lo mismo, que es votar en contra de las mayorías trabajadoras y a favor de las pequeñas minorías de las élites", expresó la portavoz de Más Madrid.

"Pues a nosotros nos vota, Rita", le dijo entonces Andrea Levy, a lo que Maestre respondió que a ellos también les votan. "Sí, os va muy bien en las elecciones...", comentó entonces la política del PP, a lo que Maestre respondió: "La verdad es que bastante bien en Madrid. Estamos muy contentos. Somos la segunda fuerza de la oposición, frente a 40 años de gobiernos corruptos del PP".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.