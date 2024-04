Una joven echa en cara a un empresario de laSexta Xplica que parece "que no ayuda nada a sus trabajadores", lo que da el pistoletazo de salida para un tenso debate sobre las condiciones laborales. Por su parte, el empresario defiende que para lo pequeño que es España, que tan solo cuenta con "48 millones de habitantes", somos la "decimotercera potencia económica del mundo".

Un dato que el economista Gonzalo Bernardos le corrige en directo: "La decimoquinta, pero bueno". "Pues que de casi 200 países ocupemos la decimotercera o decimoquinta posición con 21 millones de trabajadores, que nunca hemos tenido tantos en España, realmente indica que no tenemos problemas gordos", defiende el empresario.

Una afirmación con la que el también profesor de universidad no está de acuerdo porque "hay muchísimas familias que sí los tienen". "Hay gente que lo está pasando mal, eso es el 10% de la población que está trabajando, es decir, que más del 90% gana más del SMI", argumenta el empresario, que se lleva un apunte de Bernardos: "Pero eso no significa que estén maravillosamente bien. De hecho, si vamos a 2007, la mayoría de personas están peor porque hemos pasado una década terrible, la anterior con los salarios, y no nos hemos recuperado aún".

Sin embargo, cuando el empresario va a hablar y dice que "no podemos compararnos con China" porque son muchos más trabajadores, José Yélamo se ve obligado a intervenir para detener este tenso debate: "No me la montéis. Por favor, orden", pide a los interventores.