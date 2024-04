El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, explica que "en materia de compra, el problema que tenemos es que como mínimo necesitaríamos 250.000 viviendas nuevas y el último año solo se han vendido 60.000". Pero también existen factores importantes.

Según el profesor, "muchos promotores se arruinaron después de la crisis y muchos que quieren llegar al mercado no pueden hacerlo porque el Banco no les da crédito para comprar el suelo. Y en tercer lugar, es que todos los promotores se quejan es que no hay suelo disponible porque los Ayuntamientos no lo han generado y el que se ha empezado a generar tarda muchos años, entre 10 y 15".

Es por ello que señala Bernardos, que "la nueva ley de suelo del Gobierno intenta mejorar la situación pero se ha de ser más radical y se ha de poner en marcha un urbanismo relámpago", concluye el experto. En el video podemos ver al completo su explicación.