Tania Sánchez ha criticado en laSexta Xplica que "hay un PP que tiene dificultades para encontrar su hueco y disputarlo con Vox", y ha afirmado que "Ayuso ha decidido ser la mejor candidata de Vox en Madrid". "Por tanto, parte de lo que nos pasa en esta campaña es el problema de que uno de los partidos grandes de este país no tenga una ubicación, esté perdido, y no encuentre su posición ideológica", ha manifestado, unas palabras con las que no está de acuerdo Celia Villalobos, quien ha ironizado con que en el PP no tienen "ni posición, ni espacio".

Así, Sánchez le ha dicho a la exministra del PP que su partido "lleva dos años dando bandazos". "Solo tienes que abrir un periódico para verlo", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "lo crucial es que somos un estado de Derecho, donde no se condenan las ideas, sino los actos, y nuestra Constitución defiende la rehabilitación de las personas", en lo referente a EH Bildu.